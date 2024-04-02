Си Цзиньпин в беседе с Байденом назвал красной линией вопрос Тайваня

Вопрос Тайваня является красной линией в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, его слова передает агентство Синьхуа.
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