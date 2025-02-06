Mash: Олимпийская чемпионка Мастеркова вновь попала в больницу

Причиной названо онкологическое заболевание.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»Двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в московскую больницу.
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