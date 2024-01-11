Ван И: РФ и КНР должны укреплять связи в вопросах, связанных с будущим мира

Во время телефонного разговора глава МИД Китая Ван И сообщил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Пекин и Москва должны наращивать стратегическую коммуникацию и сотрудничество по темам, связанным с будущим мира.
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