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Ван И: РФ и КНР должны укреплять связи в вопросах, связанных с будущим мира

Ван И: РФ и КНР должны укреплять связи в вопросах, связанных с будущим мира

Во время телефонного разговора глава МИД Китая Ван И сообщил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Пекин и Москва должны наращивать стратегическую коммуникацию и сотрудничество по темам, связанным с будущим мира.

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