В столице Поморья отметили День космонавтики

У памятника Юрию Гагарину собрались представители власти, школьники, дошкольники, ветераны и неравнодушные граждане, чтобы почтить память первого покорителя космосаУ памятника Юрию Гагарину собрались представители власти, школьники, дошкольники, ветераны и неравнодушные граждане, чтобы почтить память первого покорителя космосаС приветственной речью к собравшимся обратились председатель Архангельской городской думы Иван Воронцов, депутаты областного собрания и ветераны.