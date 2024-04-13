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В столице Поморья отметили День космонавтики

У памятника Юрию Гагарину собрались представители власти, школьники, дошкольники, ветераны и неравнодушные граждане, чтобы почтить память первого покорителя космосаУ памятника Юрию Гагарину собрались представители власти, школьники, дошкольники, ветераны и неравнодушные граждане, чтобы почтить память первого покорителя космосаС приветственной речью к собравшимся обратились председатель Архангельской городской думы Иван Воронцов, депутаты областного собрания и ветераны.

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