В Грузии назвали главную причину, из-за которой происходят майданы

Главная предпосылка майдана в любой стране — это такое состояние населения, когда его доверие к авторитету иностранного государства выше, чем доверие к авторитету собственного, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Зураб Махарадзе 18 сентября в эфире телеканала «Альт-инфо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии