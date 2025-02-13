Анастасия Волочкова о том, где работает жених дочери Ариадны: «Кажется, поет в каком-то католическом храме»

В конце апреля единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж за избранника по имени Никита.
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