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В Библии десять заповедей, но всего семь смертных грехов. Вывод - три заповеди носят рекомендательный характер

В Библии десять заповедей, но всего семь смертных грехов. Вывод - три заповеди носят рекомендательный характер

Вопрос: Какая разница между женскими трусами, которыебыли когда-то и которые носят сейчас?Ответ: Раньше, чтобы увидеть зад женщины, нужно былооттянуть трусы, сейчас же, чтобы увидеть трусы,нужно раздвинуть зад! На уроке химии:- Вовочка, что измеряется в молях?- Шубы Мне 24 года, но я уже спас очень много человеческих жизней хотя бы тем, что не пошёл учиться в медицинский университет.

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