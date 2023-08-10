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С убийцами бойцов СВО призвали разобраться по-столыпински. Иначе внутренние враги не остановятся

С убийцами бойцов СВО призвали разобраться по-столыпински. Иначе внутренние враги не остановятся

Меру наказания предложил Роман Антоновский. Под Туапсе в Краснодарском крае четверо мужчин напали на участников СВО, один из бойцов служил в ЧВК "Вагнер", рассказала ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Мы в курсе".

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Комментарии
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213
Вешать на центральных площадях городов! В выходной день!
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22 мин.
Алексей Тан
Библейское понятие ...любовь ЭТО справедливость! и это не милосердие... а по делам Вашим... а &quot;столыпинские галстуки&quot; и есть ложь и блевотина убийц!... что мы сейчас и видим... в малороссии и на Львовщине.
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19 мин.
Александр Александров
на КОЛ, без вазелина!!!
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1 мин.

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