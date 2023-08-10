С убийцами бойцов СВО призвали разобраться по-столыпински. Иначе внутренние враги не остановятся

Меру наказания предложил Роман Антоновский. Под Туапсе в Краснодарском крае четверо мужчин напали на участников СВО, один из бойцов служил в ЧВК "Вагнер", рассказала ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Мы в курсе".
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