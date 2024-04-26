Снижение уровня мочевой кислоты: артрит отступит в одно мгновение, если добавить в свой рацион… Лучшая профилактика.

Уровень мочевой кислоты в организме — один из показателей здоровья. Повышенное ее содержание может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, атеросклероза, а также таких неприятных заболеваний, как артрит и подагра.
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