Захарова: Лондон устраивает парад с ВСУ от неспособности нанести поражение РФ

Мировое сообщество 8 мая в Лондоне увидит «парад» идеологических потомков нацистов. Так предстоящее участие военных ВСУ в британском параде по случаю 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.