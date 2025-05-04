Захарова: Лондон устраивает парад с ВСУ от неспособности нанести поражение РФ

Мировое сообщество 8 мая в Лондоне увидит «парад» идеологических потомков нацистов. Так предстоящее участие военных ВСУ в британском параде по случаю 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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