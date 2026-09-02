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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трабзонспор» хочет подписать Ришарлисона. Форвард просит «Тоттенхэм» отпустить его

« Трабзонспор » сделал предложение « Тоттенхэму » о трансфере форварда Ришарлисона. По данным инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, бразилец согласен на переход и теперь давит на лондонский клуб, чтобы его продали в Турцию.

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