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Общественник Линтер: полиция Эстонии начала преследовать ветеранов еще в 1990-е

Общественник Линтер: полиция Эстонии начала преследовать ветеранов еще в 1990-е

В Эстонии полиция начала преследование советских ветеранов еще в 90-х годах, а с 2008 года стали выдвигаться уголовные обвинения.

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