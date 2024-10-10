В центре Калуги водитель "Опеля" сбил пешехода

9 октября в центре Калуги произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. По данным МЧС, в среду в 13 часов 30 минут на улице Кирова водитель автомобиля Opel не уступил дорогу и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе человека.