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Царьград

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Александра Антонова вернулась в Россию и продаёт дом за $1,3 млн

Александра Антонова вернулась в Россию и продаёт дом за $1,3 млн

Певица Александра Антонова, известная как Саша, вернулась в Россию после неудачной карьеры в США. Теперь она живёт с матерью на даче, сдав в аренду московскую квартиру.

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