Спорные участки на границе Киргизии и Таджикистана разделили поровну

Учитывая взаимные интересы и поровну были разделены спорные участки на киргизско-таджикской границе. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщает 22 декабря национальное информагентство «Кабар».
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