Кофеин и познание: как гены влияют на умственные способности

Влияние кофеина на мозг зависит от ваших генов! Новое исследование показало, что люди с быстрым метаболизмом кофеина лучше справляются с задачами на логику при умеренном потреблении, но избыток кофеина может ухудшить распознавание эмоций.
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