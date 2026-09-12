Гонконг зажигает осень: 3000 фонариков, огненный дракон и лунные пряники

В сентябре Гонконг становится особенно зрелищным: город встречает Праздник середины осени светом тысяч фонариков, ароматом лунных пряников и древним ритуалом, в котором 67-метровый дракон проходит по улицам Тай-Ханга, окруженный огнем и дымом благовоний.