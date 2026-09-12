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Business Daily

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Гонконг зажигает осень: 3000 фонариков, огненный дракон и лунные пряники

Гонконг зажигает осень: 3000 фонариков, огненный дракон и лунные пряники

В сентябре Гонконг становится особенно зрелищным: город встречает Праздник середины осени светом тысяч фонариков, ароматом лунных пряников и древним ритуалом, в котором 67-метровый дракон проходит по улицам Тай-Ханга, окруженный огнем и дымом благовоний.

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