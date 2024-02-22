Мошенники используют фальшивое приложение и деньги для обмана россиян

Злоумышленники разработали новую преступную схему с пятитысячными купюрами, — передает «МИР 24». Мошенники представляются работниками социальных служб, посещают квартиры доверчивых россиян и предлагают обменять старые купюры номиналом 5000 рублей на новые.
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