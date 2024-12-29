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Овечкин в 1-м матче после травмы: 16-й гол в сезоне, 3 броска и 3 хита за 14:58 с «Торонто». У него 26 очков в 19 играх

Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).  39-летний россиянин вернулся в состав «Кэпиталс» после перелома малоберцовой кости, из-за которого пропустил более месяца.

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