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Киберэксперт Патрушева рассказала, как мошенники собирают цифровой портрет

Киберэксперт Патрушева рассказала, как мошенники собирают цифровой портрет

Эксперт в сфере кибербезопасности Анастасия Патрушева посоветовала разделять почтовые ящики по разным задачам, чтобы затруднить мошенникам сбор большого объёма данных о человеке.

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