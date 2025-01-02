В ФРГ предупредили о риске обострения отношений с США из-за высказываний Маска

Global Look Press/Patrick Pleul/ZB Высказывания американского предпринимателя Илона Маска в адрес политиков ФРГ могут серьезно обострить отношения США и Германии, заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
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