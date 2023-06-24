Дмитрий Федоров о словах Ротенберга про телерейтинги «России 25»: «Если играет сборная, неважно какого статуса, рейтинги хорошие. Эстеты могут кривиться, но это правда жизни»

– Роман Ротенберг говорит, что майские матчи между Россией и Беларусью очень хорошо смотрели. Насколько это правда? – Мои наблюдения за почти что 8 лет существования холдинга такие: если играет сборная России, неважно какого статуса, рейтинги хорошие.