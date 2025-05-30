В российском регионе обнаружили иностранца, который 15 лет не вставал на воинский учет

В Белогорске (Амурская область) военные следователи задержали иностранного гражданина, который 16 лет уклонялся от постановки на воинский учёт, несмотря на получение российского паспорта, сообщает телеграм-канал «Amur Mash».
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