Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В российском регионе обнаружили иностранца, который 15 лет не вставал на воинский учет

В российском регионе обнаружили иностранца, который 15 лет не вставал на воинский учет

В Белогорске (Амурская область) военные следователи задержали иностранного гражданина, который 16 лет уклонялся от постановки на воинский учёт, несмотря на получение российского паспорта, сообщает телеграм-канал «Amur Mash».

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