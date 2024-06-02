Китайские ученые создали методику для полного излечения диабета второго типа

В Китае ученые заявили, что достигли прогресса в борьбе с сахарным диабетом второго типа. По данным The Sun, предлагается отказаться от применения лекарственной терапии и сосредоточиться на лечении болезни на клеточном уровне.
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