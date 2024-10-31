Какие пенсионеры получат в январе 2025 года лишь часть индексации, а какие — и вовсе ничего

Судя по представленным в парламент законопроектам (о федеральном бюджете и бюджете Социального фонда РФ), с 2025 года пенсии проиндексируют на 7,3 % (хотя в ходе рассмотрения законопроектов теоретически возможны изменения).
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