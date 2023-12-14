Собчак рассказала об обиде Тимати на нее

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об обидах рэпера Тимати на нее. Собчак в 2018 году, выступая на «Премии Муз-ТВ», грубо пошутила о возлюбленной исполнителя Анастасии Решетовой.
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