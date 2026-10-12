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Царьград

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В Центробанке рассказали, почему в России прервалось замедление инфляции

В Центробанке рассказали, почему в России прервалось замедление инфляции

Эксперт – о механизмах влияния на цены и многом другом. Замедление инфляции в России, наблюдавшееся на протяжении 2025 года и первой половины 2026-го, прервалось во втором полугодии.

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