На МКАД в Москве столкнулись четыре автомобиля

В Москве на 38-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырёх автомобилей, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
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