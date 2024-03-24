МЧС продолжают находить тела при разборе завалов в "Крокус" и зовут на опознание

Спасатели продолжают обнаруживать тела погибших во время разборов завалов после теракта в "Крокус Сити Холле" и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих родных, передает РИА Новости со ссылкой на женщину, которая пытается найти подругу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии