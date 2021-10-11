Танкисты ВВО выполняют норматив по наведению приборов прицеливания

Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, определении расстояния до цели, ведении огня на поражение противника с первого выстрела.
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