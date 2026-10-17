По словам депутата Госдумы, лидера партии Справедливая Россия, банки идут на очередной рекорд по доходам: за 2026-й их чистая прибыль может превысить 4 трлн рублей.
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