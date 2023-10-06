Минобороны и Новосибирский авиазавод подписали контракты на 2024 год

Договора на поставку авиационной техники в ВС России на 2024 год заключены в полном объеме между Минобороны РФ и Новосибирским авиационным заводом имени Чкалова, 6 октября об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода.