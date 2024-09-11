Камала Харрис на дебатах обвинила Трампа в намерении стать диктатором

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в ходе предвыборных дебатов, которые транслировал телевизионный канал ABC News, обвинила бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа в намерении стать диктатором.
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