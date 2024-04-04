Браконьеры на Сахалине наловили камчатского краба на 1,2 миллиона рублей

В январе этого года два жителя поселка Красногорск Томаринского района на Сахалине, используя моторную надувную лодку и запрещенные средства лова — три конусообразные краболовки, незаконно выловили 79 особей камчатского краба в территориальных водах РФ у побережья их поселка.
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