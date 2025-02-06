Александр Сосновский: Чем Зеленский отличается от Геринга?

Какие тайны скрывает Атлас Геринга и как он связан с современной политикой? Почему Дональд Трамп и Владимир Зеленский оказались в центре внимания в контексте исторических карт? В чем сходство между действиями Геринга и современными политическими маневрами? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.