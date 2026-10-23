Норрис и Рассел объяснили, зачем пользовались симулятором Red BullОткрытый источникПилоты Формулы 1 Ландо Норрис и Джордж Рассел прокомментировали слова бывшего руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера о том, что они, а также Оскар Пиастри, платили за возможность работать на симуляторе команды из Милтон-Кинса.
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