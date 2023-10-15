Сальдо: ВС России нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в Очакове

Российские военные нанесли удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений ВСУ на военной базе в городе Очаков Николаевской области, сообщил 15 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём в Telegram-канале.
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