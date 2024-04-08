❗️Громкие звуки в Севастополе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города «Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Громкие звуки в Севастополе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города «Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.