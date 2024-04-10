Пашинян указал на отсутствие планов у Еревана участвовать в гонке вооружений с Баку

Армения не намерена вступать в гонку вооружений с Азербайджаном. Об этом 10 апреля сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны, трансляция велась на Youtube-канале NEWS.
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