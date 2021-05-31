Джо Байден планирует сделать дочь Кеннеди послом в Австралии

Об этом сообщает издание Axios. В сообщении отмечается, что американский лидер заинтересован в выдвижении вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди Викки на пост главы диппредставительства США в одной из стран Европы.
Об этом сообщает издание Axios. В сообщении отмечается, что американский лидер заинтересован в выдвижении вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди Викки на пост главы диппредставительства США в одной из стран Европы.
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