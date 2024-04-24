Tesla начнёт применять роботов Optimus в конце года, а в продажу они поступят в сле...

Tesla начнёт применять роботов Optimus в конце года, а в продажу они поступят в следующемЭлектромобильный бизнес Tesla, вне всякого сомнения, был в центре внимания на квартальном отчётном мероприятии, но руководство компании нашло возможность напомнить о прогрессе в сфере разработки человекоподобных роботов Optimus.