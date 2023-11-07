Социальная пенсия: какова ее величина в 2023-2024 году, кому она положена и как оформить выплаты Ирэн ОрлонскаяСогласно экспертным данным, в 2023 году самая маленькая социальная пенсия составляет около 6 тысяч рублей, в то время как самая большая достигает отметки в районе 17 тысяч рублей.