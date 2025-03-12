Главы разведок России и США провели телефонный разговор

Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф договорились поддерживать регулярные контакты Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф 11 марта провели телефонный разговор.
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