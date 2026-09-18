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Царьград

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Россия и Найроби увеличат квоты для трудовых мигрантов из Кении

Россия и Найроби увеличат квоты для трудовых мигрантов из Кении

Москва и Найроби планируют увеличить квоты на трудовую миграцию для граждан Кении. Страны готовят межправительственное соглашение, которое упростит процесс трудоустройства и обеспечит прозрачность и социальные гарантии для работников.

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