- Всероссийский кулинарный челлендж! Присоединятесь! #Конкурс #готовимсmetro: #призы - #обучение в Stanfood; #iPhone_17; #AirPods 4; #бонусы на карту - Конкурс представляет собой мероприятие, целями проведения которого является повышение узнаваемости Заказчика, информирование о продуктах и услугах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Почему пищевые до...
- Выдержка мяса: су...
- Блюда из макарон ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым