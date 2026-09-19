- Всероссийский кулинарный челлендж! Присоединятесь! #Конкурс #готовимсmetro: #призы - #обучение в Stanfood; #iPhone_17; #AirPods 4; #бонусы на карту - Конкурс представляет собой мероприятие, целями проведения которого является повышение узнаваемости Заказчика, информирование о продуктах и услугах.