Китай впервые провел шесть успешных орбитальных запусков за шесть дней

Ракета Kinetica-1 Y18 / © CAS Space В воскресенье, 20 сентября, ракета Kinetica-1 Y18 стартовала с пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая и вывела девять спутников на заданные орбиты.
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