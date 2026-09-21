Китай впервые провел шесть успешных орбитальных запусков за шесть дней

Ракета Kinetica-1 Y18 / © CAS Space В воскресенье, 20 сентября, ракета Kinetica-1 Y18 стартовала с пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая и вывела девять спутников на заданные орбиты.