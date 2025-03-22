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Царьград

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Суд заочно арестовал шесть организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Суд заочно арестовал шесть организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте шести граждан Средней Азии, обвиняемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

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