МТС: каждый семисотый звонок в России является мошенническим

Чаще всего аферисты беспокоят жителей крупных городов Мошенники стали чаще звонить россиянам: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году – каждый семисотый, сообщили РИА Новости в сервисе МТС «Защитник».
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