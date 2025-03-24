МТС: каждый семисотый звонок в России является мошенническим

Чаще всего аферисты беспокоят жителей крупных городов Мошенники стали чаще звонить россиянам: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году – каждый семисотый, сообщили РИА Новости в сервисе МТС «Защитник».