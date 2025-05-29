Анастасия Волочкова оправдала дочь, которая не пошла в ЗАГС

В сети активно обсуждают новость о том, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, якобы так и не оформила официально брак со своим избранником, Никитой Григоряном, несмотря на ранее прошедшее венчание и пышное торжество в Санкт-Петербурге.