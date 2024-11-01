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Волкер: Трамп может потребовать отвести войска России на Украине до инаугурации

Волкер: Трамп может потребовать отвести войска России на Украине до инаугурации

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, если одержит победу на выборах главы государства 5 ноября, может потребовать от Москвы отвести войска в зоне специальной военной операции до момента своей инаугурации.

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Комментарии
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Андрей
Пусть от Меланьи требует...
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